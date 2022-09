Strompreiserhöhung: Baden, Föhnen, Fernsehen – so viel teurer wirds

Sich die Haare zu föhnen, dauert normalerweise nicht allzu lange – zum Glück, denn: Mit einem Verbrauch von 0,5 kWh pro fünfzehn Minuten Föhnen könnte die Stromrechnung schnell in die Höhe schiessen.

Gamer und Gamerinnen müssen nächstes Jahr tiefer in die Taschen greifen, etwa im Kanton Wallis: Wer hier zwei Stunden pro Tag zockt, zahlt Ende Jahr dafür 77 Franken an die Stromrechnung.

Wer gerne heiss badet, wird sich für nächstes Jahr ein paar Franken mehr vom Lohn auf die Seite legen müssen: Zweimal die Woche zu baden, wird 2023 in Zürich jährlich rund 79 Franken kosten – im Wallis sogar über 100 Franken.

Im Haushalt werden somit nächstes Jahr einige Aktivitäten teurer: so etwa das Gamen, Baden, aber auch das Haareföhnen.

In der Schweiz steigen die Strompreise für 2023 unterschiedlich stark in den Kantonen und Gemeinden.

Mit den steigenden Strompreisen wird so einiges teurer werden ab 2023 – etwa das Gamen oder aber auch das entspannende Bad am Abend. 20 Minuten zeigt dir, wie viel mehr deine Tätigkeiten rund um den Haushalt kosten werden.

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) zeigt: Im Kanton Zürich steigen die Strompreise für nächstes Jahr um rund 19 Prozent, trotzdem bleiben die Strompreise im Vergleich zu anderen Kantonen tief. Nur Nidwalden schneidet noch besser ab, mit einem Anstieg von nur etwas über vier Prozent. Der Kanton Wallis beispielsweise wird den Preisschock jedoch stärker spüren: Der Strompreis steigt hier für 2023 um über 35 Prozent an.

Zürcher PC-Gamer und -Gamerinnen können aufatmen: Eine Stunde Zocken kostet nächstes Jahr rund acht Rappen. Die Walliser Online-Freunde werden tiefer in die Tasche greifen müssen: Eine Stunde am Computer zu spielen, kostet fast elf Rappen. Rechnet man damit, dass man täglich zwei Stunden spielt, also pro Woche 14 Stunden, sind das knapp 1.50 Franken wöchentlich. Auf ein Jahr gesehen macht dies schon 77 Franken der nächstjährigen Walliser Stromrechnung aus. 2022 sind es noch 50 Franken – rund 35 Prozent weniger.