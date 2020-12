Am Freitagmorgen vermeldete das deutsche Robert-Koch-Institut erneut Rekord-Infektionszahlen. Nun reagiert das Bundesland Baden-Württemberg, das an die Schweiz grenzt. Wie deutsche Medien übereinstimmend berichten, kündigte Minister Winfried Kretschmann (Grüne) an, zur Not eine gemeinsame Lösung mit den benachbarten Bundesländern zu finden, wenn keine deutschlandweite Lösung gefunden werden könne.