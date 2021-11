Intensivbetten werden knapp : Baden-Württemberg schickt Ungeimpfte ab Mittwoch in Lockdown

Baden-Württemberg steuert auf die sogenannte Corona-Alarmstufe zu. Das deutsche Bundesland an der Grenze zur Schweiz führt damit die 2G-Regel ein.

Ungeimpfte Personen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg, das an die Schweiz grenzt, werden ab Mittwoch in den Lockdown geschickt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte am Dienstag an, dass das Bundesland aufgrund der sich zuspitzenden Lage auf den Intensivstationen die sogenannte Alarmstufe erreichen wird.



Das würde laut Corona-Verordnung bedeuten, dass nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Gastronomiebetrieben, Museen, Ausstellungen und den meisten anderen öffentlichen Events erhalten. Auch Kontaktbeschränkungen werden wieder eingeführt. Pro Haushalt darf man sich nur noch mit einer Person treffen. Diese Regel gilt nicht für Geimpfte oder Genesene.



Im Einzelhandel gilt mit dem Erreichen der Alarmstufe die 3G-Regel. Ausgenommen davon sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. In Fitnesscentern und anderen sportlichen Einrichtungen gilt in geschlossenen Räumen die 2G-Regel. Auch die Maskenpflicht wird in der Alarmstufe verschärft: Schülerinnen und Schüler müssen dann auch im Unterricht wieder eine Maske tragen.