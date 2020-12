Einkaufstourismus : Baden-Württemberg schränkt Grenzverkehr zur Schweiz ein

Das Bundesland Baden-Württemberg hat den Grenzverkehr zur Schweiz eingeschränkt. Damit soll verhindert werden, dass sich das Coronavirus aufgrund des Winter- und Einkaufstourismus zunehmend ausbreitet.

Das deutsche Bundesland Baden-Württemberg will mit einer Quarantänepflicht den kleinen Grenzverkehr für Wintersportler und Einkaufstouristen nach Frankreich und in die Schweiz deutlich beschränken.

«Die Gefahr, dass durch Ein- und Rückreisen nach Baden-Württemberg zusätzliche Infektionsherde im Inland entstehen, soll eingeschränkt werden», hiess es am Dienstag in Stuttgart aus Regierungskreisen.

Die Verschärfung der Einreise-Quarantäne-Verordnung führt dazu, dass zum Beispiel weder die Baden-Württemberger in der Schweiz Ski fahren noch die Schweizer im Supermarkt in Baden-Württemberg einkaufen können. Hintergrund sei das Infektionsgeschehen in Südwestdeutschland und in den Grenzregionen.