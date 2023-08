Badenfahrt: Ist das die verrückteste Festbeiz an der Badenfahrt?

Die Badenfahrt kann nur dank dem Einsatz von Tausenden Freiwilligen über die Bühne gehen. Beim Verein Mätteli starteten die Vorbereitungen für die Badenfahrt 2023 etwa schon vor drei Jahren. Florin Schnyder (31), im OK-Team des Mättelivereins, hat sich für das Fest etwa eigens drei Wochen frei genommen. «Wie viele Tausend Stunden Arbeit wir ehrenamtlich in die Planung und Organisation gesteckt haben, will ich mir gar nicht ausrechnen», sagt Schnyder. «Aber es lohnt sich – es ist das schönste Projekt mit dem besten Team, ich habe mich noch nie so wohlgefühlt in einer Gruppe.»