Italien: Regeln für Touristen

Reservationssystem für Strandbesuch

Auch nach Italien, ich freue mich schon riesig darauf. Italien, aber wenn ich das lese, vergeht mir ein wenig die Lust. Ich reise nach Frankreich. Ich verbringe meine Ferien in Spanien. Mich zieht es nach Kroatien. Ich gehe nach Albanien. Ich geniesse das Meer in Portugal. Ein anderes Land.

Wer jetzt denkt, er gehe einfach früh am Morgen und ergattert sich so einen Platz, liegt falsch. Denn: die Touristen müssen ihren Platz am Strand mindestens 72 Stunden vorher über eine App Namens «Cuore di Sardegna» buchen. Pro Jahr sind in der besagten Küstenregion rund 300’000 Touristen vor Ort.