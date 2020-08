Unfall in Baldegg LU

18-Jähriger ertrinkt in Seebadi

In der Seebadi Baldegg LU ist es am Sonntag zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Ein 18-jähriger Mann war im Wasser verschwunden.

In der Seebadi Baldegg ist am Sonntagnachmittag ein junger Mann ertrunken. Der 18-Jährige aus Rumänien war mit Kollegen dort. Kurz nach 13.00 Uhr begab sich der Mann in den See. Als er den Grund unter den Füssen verlor, verschwand er im Wasser, wie die Luzerner Polizei mitteilt.