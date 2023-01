Obergericht: «Badewannenmörder» stirbt noch vor Prozess

Im April 2014 brachte ein Mann seine Ex-Frau in der Badewanne um. Der Berufungsprozess am Zürcher Obergericht muss eingestellt werden, da der Mann verstorben ist.

Das Zürcher Obergericht hat im Fall des sogenannten «Badewannenmordes» in Küsnacht eine Genugtuung und Entschädigung in der Höhe von zwei Millionen Franken für den Ex-Mann der ermordeten Frau abgelehnt. Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Urteil hervor.

Der IT-Spezialist wurde im April 2021 vom Bezirksgericht Meilen des Mordes, des versuchten Mordes und des versuchten Betrugs schuldig gesprochen und zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt. Er hat im Mai 2021 Berufung an das Obergericht angemeldet. Im Dezember des gleichen Jahres ist der Mann aber im Alter 51 Jahren verstorben.

Es handelte sich nicht um einen Suizid, dem Vernehmen nach soll er an einer Krebserkrankung gestorben sein. Hätte das Obergericht der Forderung entsprochen, hätte wohl das schulpflichtige Kind des Ehepaares die Summe erhalten.

Unfall vorgetäuscht

Der Mann hat im April 2014 seine schwer beeinträchtigte Ex-Frau in ihrer Wohnung in Küsnacht mit heissem Wasser verbrüht und sie dann in der Badewanne ertränkt. Er täuschte danach einen Unfall vor. Die Rechtsmediziner gingen dadurch von einem Sturz ins Wasser aus, verursacht durch einen epileptischen Anfall.

Die Versicherung wurde jedoch misstrauisch, als der Ehemann die 500’000 Franken der Todesfallversicherung beanspruchte. Sie gab zwei Privatgutachten in Auftrag, welche zu dem Schluss kamen, dass es bei dem Todesfall Fremdeinwirkung gegeben haben könnte. In der Folge wurde der Fall neu untersucht und es kam zur Anklage wegen Mordes.

Bereits einen Mordversuch unternommen

Schon zwei Jahre zuvor, im Dezember 2012, hat der Mann versucht, die Ehefrau und Mutter des gemeinsamen Kindes in den Ferien auf einer Finca auf Mallorca zu ermorden. Er schlug sie massiv und fuhr sie dann mit dem Auto an. Dabei zertrümmerte er ihre beiden Kniescheiben. Auch hier täuschte er einen Unfall vor – durch einen Sturz aus dem Fenster aus dem ersten Stock der Finca.

Die damalige Ehefrau überlebte schwerverletzt. Die spanischen Behörden glaubten die Unfalltheorie, die er der Polizei erzählt hatte. Die Frau konnte sich aufgrund einer Amnesie (Erinnerungslücke) an die Tat nicht mehr erinnern. Der Beschuldigte erzählt nach dem Ereignis seiner Frau, dass sie einen psychotischen Schub erlitten hatte.

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Meilen hat er auf seinen Buchentwurf mit dem Titel «Zur Hölle und zurück» verwiesen, in dem er seine Version vom Vorfall in Mallorca darlegte. Das Gericht glaubte dieser Geschichte jedoch nicht.