Run auf Abkühlung - Badi bittet Gäste wegen Andrang zu gehen – Wartende klettern über Zaun

Vor der Badi warteten irgendwann so viele Personen, dass Gäste, die bereits drin waren, per Durchsage gebeten wurden, wieder zu gehen.

Vor dem Gartenbad Bachgraben in Basel bildete sich am Samstag eine lange Schlange. Bei der Hitze suchten viele nach einer Abkühlung.

In der Region Basel kam es gleich in zwei Badis zu ungewöhnlichen Szenen.

Ende Woche war es sehr heiss, weshalb am Samstag viele nach Abkühlung in Badis suchten.

Vielerorts in der Schweiz stiegen die Temperaturen am Samstag über 30 Grad. Bei der Hitze zog es viele Personen in die Gartenbäder – so auch in der Region Basel. Doch die Badis konnten nicht alle unterbringen. So können aufgrund von Corona-Schutzkonzepten nur beschränkt viele Personen eingelassen werden.