Gegen Warteschlangen im Sommer

Badi-Monitor zeigt, in welcher Badi es noch Platz hat

Roman Lickel hat eine Onlineplattform entwickelt, die freie Plätze in Badis anzeigt. Damit sollen an heissen Tagen lange Warteschlangen verhindert werden.

von Matteo Bonomo

An heissen Sommertagen wird es in Schweizer Badis wegen der Corona-Beschränkungen wohl zu Warteschlangen kommen. (Archivbild) Das Online-Tool Badi-Monitor zeigt, in welchen Badis es noch Platz hat. Mithilfe eines Tablets mit Frontkamera können die Badibetreiber die Zahl der Badegäste erfassen.

Darum gehts Der Badi-Monitor zeigt, in welchen Badis in den Städten Zürich und St. Gallen sowie in weiteren Schweizer Badis es noch freie Plätze gibt.

Dieses Online-Tool soll im Sommer lange Warteschlangen verhindern.

Schwimmbäder dürfen seit dem 6. Juni wieder öffnen. Es gelten aber meist strenge Beschränkungen, wie viele Personen sich gleichzeitig in eine r Anlage aufhalten dürfen. Im Seebad Utoquai in Zürich etwa dürfen sich maximal 231 Personen aufhalten. Wegen der Be s chränkungen s ind an heissen Sommertagen lange Warteschlangen g ut möglich . Der Badi-Monitor soll d a s verhinder n .

Entwickelt wurde dieses Online-Tool vom Ustermer Start-up-Unternehmer Roman Lickel, der im Gastro-Bereich tätig ist. Der Badi-Monitor entstand dabei zufällig aus aktuellem Anlass. Die Idee kam ihm beim Besuch in einer Kletterhalle. «Als ich am Tag der Lockdown-Verkündung klettern ging, fiel mir auf, wie die Betreiber die Anzahl Kletterer mit einer Strichli-Liste gezählt haben. Ich dachte, dass es in der heutigen Zeit einfachere Methoden zur Erfassung von Zahlen geben muss», so Lickel.

Freie Plätze vom Sofa aus prüfen

Die Badis hätten sich für dieses Zählsystem gut angeboten. «Wegen des Coronavirus werden viele Menschen während der Sommerferien in der Schweiz bleiben», vermutet der 32-Jährige. Mithilfe eines Tablets mit Frontkamera oder über ein manuelles Zählsystem können die Badibetreiber die Zahl der Badegäste erfassen. So haben die Badifans die Möglichkeit, noch vor dem Verlassen des Hauses online nachzuschauen, wie viele freie Plätze verfügbar sind oder wie lange die Wartezeit beträgt.

Der Badi-Monitor kommt bei den Nutzern gut an, wie Lickel sagt. «Täglich nutzen etwa 8000 Besucher die Website.» Erfasst sind derzeit alle Stadtzürcher Hallen- und Freibäder, die Badis der Stadt St. Gallen und weitere aus anderen Regionen der Schweiz. «Wir sind daran, noch weitere Städte der Schweiz aufzuschalten.» Das Ziel sei, eine Karte mit allen Badis der Schweiz zu erstellen.

Wie lange der Badi-Monitor noch in Betrieb ist, ist offen. «Vorerst bleibt das System, solange die Corona-Abstandsregeln gelten. Danach werden wir weiterschauen.» Aufgrund der positiven Resonanz der Badigäste wolle man den Service aber gern über diese Zeit hinaus anbieten. Für die Betreiber der Bäder ist die Nutzung des Systems kostenpflichtig.

«Es könnte zu Wartezeiten kommen»

In der Stadt Zürich ist das System seit dem 6. Juni im Einsatz, wie es beim Sportamt auf Anfrage heisst. «Gerade an heissen Sommertagen könnte es in den Sommerbädern zu Wartezeiten kommen. Mit der transparenten Anzeige möchten wir den Gästen ermöglichen, vorab zu prüfen, ob und in welcher Badi es freie Plätze gibt», sagt Sprecherin Manuela Schläpfer. Über einen langfristigen Einsatz des Systems könne man noch keine Aussagen machen. Das Sportamt werde zu einem späteren Zeitpunkt eine Evaluation durchführen.