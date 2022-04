Arbon TG: Badi muss 70 Meter Seeufer wegen Löchern sperren

Die Badesaison steht bald bevor. Den Badegästen der Badi in Arbon TG bleibt in diesem Sommer aber nur eine eingeschränkte Version des Seeufers. Über 70 Meter des Ufers bleiben aufgrund von Löchern, die durch Erosion entstanden sind, gesperrt. Wegen der Erosion ist ein grosser Teil des Ufers durchlöchert. Die rund 70-80 Zentimeter tiefen Löcher würden für die Badegäste ansonsten eine zu grosse Gefahr bergen.

Ufer könnte einbrechen

Nicht der gesamte Steg soll jedoch abgesperrt werden. «Der See ist noch immer uneingeschränkt erreichbar. Die Treppen, welche für den Einstieg in den See gedacht sind, werden nicht umzäunt», sagt ein Arbeiter der Badi Arbon zu 20 Minuten. So werde lediglich das ausgehöhlte künstliche Ufer umzäunt, um allfälligen Gefahren vorzubeugen. «Wenn Kinder auf den Steinen spielen würden, könnte es sein, dass das Ufer einbricht.»