Badeunfall in Olten: Jetzt wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt

Der Bub wurde danach in kritischem Zustand ins Spital geflogen. Dort ist er später verstorben.

Bei den Rutschbahnen in der Badi Olten wurde der Bub aus dem Wasser gezogen.

Der Dreijährige war in der Badi Olten unter Wasser von einem älteren Buben gefunden und herausgezogen worden.

Die Solothurner Staatsanwaltschaft hat nach dem Tod eines kleinen Buben Ermittlungen aufgenommen. Dies bestätigt Mediensprecherin Claudia Meier auf Anfrage von 20 Minuten. Der Dreijährige war in der Badi Olten zunächst noch lebend aus dem Wasser gezogen worden, starb aber mehrere Tage später im Spital .

Badeunfall ereignete sich Mitte Juni

Der Vorfall hatte sich am 17. Juni ereignet, die Kantonspolizei Solothurn informierte am darauffolgenden Tag. Nach aktuellen polizeilichen Erkenntnissen wurde das Kind im Auffangbecken bei den Rutschbahnen aufgefunden. Ein anwesender älterer Bub hatte ihn aus dem Wasser gezogen.

Weitere Helfer leisteten umgehend erste Hilfe und boten den Rettungsdienst auf. Ein Helikopter der Rega flog das Kind in kritischem Zustand in ein Spital. Dort starb der Bub am 21. Juni.