Badeunfall in Olten: Reylin (12) rettete Bub aus Wasser

Der Bub befindet sich – nach aktuellen Informationen am Sonntagnachmittag – nach wie vor in kritischem Zustand.

Am Samstagnachmittag kam es in der Oltener Badi zu einem Badeunfall mit einem Kleinkind.

Eigentlich war Reylin M. (12) mit dem FC in der Oltener Badi und spielte ausgelassen mit seinen Freunden. Als er für einen Moment alleine bei den Rutschbahnen war, sah er einen Bub im Wasser. Reylin wurde stutzig.

«Ich sah einen kleinen Jungen unter Wasser im Becken bei den Rutschbahnen und war mir nicht sicher, ob er einfach am Tauchen ist oder ob etwas nicht stimmt», sagt Reylin zu 20 Minuten. Mit Einverständnis seiner Mutter darf er vom Vorfall erzählen, wie er ihn erlebt hat.

«Er hatte offene Augen»

«Dann sah ich, dass er sich nicht mehr bewegt. Er hatte offene Augen. Ich habe ihn sofort mit beiden Armen aus dem Wasser hochgehoben», erzählt Reylin. Das Wasser stand Reylin bis zum Bauchnabel, auf den Armen trug er dabei den kleinen Bub. «Ich schrie sofort um Hilfe und brachte ihn an den Rand des Beckens», erzählt Reylin. Dabei sei der kleine Bub in seinen Armen bewusstlos gewesen und Arme und Beine hätten heruntergehangen.

Der Badeunfall passierte am Samstag kurz vor 15.45 Uhr im Strandbad Olten. Die Badegäste mussten danach das Wasser verlassen und die Badewiese für den Rettungshelikopter freiräumen.

«Ich konnte nicht gut schlafen»

Gemäss aktuellsten Informationen befindet sich der kleine Junge in kritischem Zustand. Die Kantonspolizei Solothurn konnte am Sonntagnachmittag kein Update zum Gesundheitszustand des Buben geben. Reylin: «Ich wünsche ihm, dass er sich wieder erinnert und dass es ihm bald wieder gut geht. Und natürlich, dass ihm nie mehr wieder so etwas passiert.»