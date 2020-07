Teure Schutzkonzepte

Badis erhöhen Eintrittspreise wegen Corona

In einzelnen Strandbädern müssen Gäste wegen der Corona-Schutzkonzepte mehr bezahlen. Höhere Preise zu einer bestimmten Tageszeit sollen den Gästestrom lenken.

Spielt das Wetter mit, verbringen diesen Sommer wegen der Pandemie voraussichtlich so viele Schweizer wie noch nie ihre Ferien in den Badis. Doch das Vergnügen im Nass hat seinen Preis. In einzelnen Strandbädern müssen die Gäste diese Saison tiefer in die Tasche greifen. So verlangt etwa das Strandbad Lido in Luzern von Erwachsenen für einen Tageseintritt 12 Franken statt wie bisher 8 Franken. Grund dafür sind die Covid-19-Schutzkonzepte.