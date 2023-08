Jacqueline Badran beleidigt NZZ-Journalistin wegen Ja zu SVP-Initiative

Sie solle nicht nur «zum Psychiater, um ihren Komplex behandeln zu lassen, sondern auch Deutsch lernen». Der Tweet von SP-Nationalrätin Jacqueline Badran richtet sich gegen eine NZZ-Redaktorin, die sich in einem Kommentar vom Donnerstag für die SRG-Halbierungsinitiative ausgesprochen hatte. Dank der Initiative müsse darüber diskutiert werden, was die SRG leisten solle, was zur Grundversorgung zähle und wie viel Geld dafür zur Verfügung stehen solle, heisst es in dem Kommentar.