Ostschweiz: R&B Sänger Badu Andrey mit neuem Song

Badu Andrey (21) ist ein junger Musiker aus der Ostschweiz. Mit seinen selbst geschriebenen Songs will er im Musikgeschäft den Durchbruch schaffen. Am Freitag erschien seine neue Single.

Am Freitag ist seine neue Single erschienen: «Show Me How».

Darum gehts Ein Ostschweizer Sänger erzählt, wie er zur Musik gekommen ist.

Mit seinen Liedern verbindet Badu Andrey R&B-Gesang mit Musikstilen aus vielen verschiedenen Genres.

Wöchentlich will er nun zusammen mit seinem Produzenten Joe neue Songs produzieren.

Badu Andrey aus der Ostschweiz will seinen Traum verwirklichen und mit der Musik erfolgreich werden. Am Freitag erschien seine neue Single: «Show Me How». Der Ostschweizer hatte seine ersten Berührungspunkte mit der Musik im jungen Kindesalter. «Als Sechsjähriger lernte ich, auf der E-Gitarre zu spielen. Meinem neuen Hobby ging ich auch regelmässig nach.» Als Zwölfjähriger vernachlässigte Badu diese Leidenschaft jedoch etwas. Für etwa ein Jahr nahm er keine Gitarre mehr in die Hand.

Erst mit 14 Jahren in der Sekundarschule wagte der Neukircher wieder den Griff zum Instrument. Die Resonanz der Lehrer und Mitschüler soll derart positiv gewesen sein, dass sich sein Teenager-Ich dachte: «Wow, daran muss ich mich nochmals versuchen und genau das tat ich auch», so der junge Künstler. Er fing an, eigene Texte zu schreiben und verfeinerte seine Technik an einer pädagogischen Maturitätsschule mit dem Schwerpunkt Sologesang.

Sich selbst in eine musikalische Schublade zu stecken, fällt dem 21-Jährigen schwer. «Ich bewege mich gerne in vielen verschiedenen Genres. Stimmlich würde ich aber definitiv sagen, dass ich ein R&B Musiker bin», so Badu Andrey weiter. Mit dieser Stimmart bleiben ihm viele künstlerische Freiheiten. «Ich kann so zum Beispiel auch ohne Probleme zu einem Hip-Hop-Beat singen.»

«Zuerst werden meist die Beats produziert»

«Ich will nicht zu viel Inhalt vom Song vorwegnehmen und den Text erklären. Für jeden kann und soll der Text eine andere Bedeutung haben. Ich kann nur sagen, dass der Text aus meiner aktuellen Beziehung heraus entstanden ist.» Beim am Freitag, 24.02. erschienen Lied wurden zuerst Melodie und Rhythmus produziert, anschliessend hat Badu Andrey den Song-Text zum Klang passend verfasst.

Wie es nun für den Ostschweizer weiter gehen soll, scheint klar zu sein. «Zusammen mit meinem Produzenten Joe werde ich jede Woche Musik produzieren. Unsere Philosophie ist, dass wir einfach spontan schauen, auf was wir Bock haben.» So können keine Hemmungen gegen das Lied aufkommen und der 21-Jährige kann sich nicht selber ertappen, wie er sich in Details verliert.

