Luzern - «Bäche liefen von den Dächern herunter»

Starkregen in der Stadt Luzern am Sonntagmittag: News-Scout-Videos zeigen Bilder von überfluteten Strassen. «Es gab einen sintflutartigen Regen mit sehr grossen Tropfen», sagt ein Anwohner der Löwenstrasse in Luzern. «Es liefen Bäche von den Dächern herunter. Innerhalb von Minuten war die ganze Strasse gefüllt mit Wasser.» Es seien an die 20 bis 30 Zentimeter Wasser gewesen. «Es war ein kurzer Spuk, aber sehr imposant.»