Knöpfe, Unterlegscheiben, fremde Münzen - Bäckerei sammelt, was Leute alles statt Geld ins Kässeli werfen

Wer abends Lust auf Backwaren hat, wird bei Fürobe-Brot in Balsthal SO fündig. Die Bäckerei bietet nach 18.30 Uhr noch nicht verkaufte Waren in Selbstbedienung an. Nach einem Verdacht überprüfte Besitzer Alex Häner, was sich in seinem Kässeli alles ansammelt. Und musste mit Schrecken feststellen, dass nicht alles mit rechten Dingen zuging.