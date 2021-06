Russland : Bär greift Touristengruppe an und tötet 16-Jährigen

In Russland endete der Ausflug in die Natur einer Touristengruppe für einen Teilnehmer tödlich. Die Ausflügler wurden von einem Bären angegriffen. Ein weiterer Teilnehmer wurde verletzt.

Ein wilder Bär hat in einem Nationalpark in Sibirien eine Touristengruppe angegriffen und einen 16-Jährigen getötet. Eine weitere Person wurde verletzt, wie der Park in der Region Krasnojarsk mitteilte. Demnach kamen die Touristen von einem Campingplatz und waren weit abseits der offiziellen Wanderwege durch den Wald gelaufen. Mitarbeiter hätten nach dem Unglück stundenlang nach dem Bären gesucht und ihn schliesslich erschossen. Der Park veröffentlichte am späten Montagabend (Ortszeit) ein Foto des getöteten Tieres.