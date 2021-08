Scuol GR - Bär im Unterengadin unterwegs – 6 Schafe tot

Im Unterengadin wurde ein Bär gesichtet. In Scuol GR hat er bereits erste Schafe gerissen. Das Amt für Jagd und Fischerei beobachtet nun seine Aktivitäten.

In der Val d’Uina bei Scuol GR riss er fünf Schafe, ein weiteres musste wegen seiner Verletzungen notgeschlachtet werden.

Das Amt für Jagd und Fischerei ist dabei, den Bären zu identifizieren und zu beobachten.

Ein Bär wurde gesichtet, meldet eine Privatperson dem Amt für Jagd und Fischerei des Kanton Graubünden. Auch einigen Jägern ging der Bär in die Fotofalle. Doch in der Nacht auf Dienstag schlug er zu. In der Val d’Uina bei Scuol GR wurden fünf Schafe tot aufgefunden. Ein weiteres Schaf musste aufgrund schwerer Verletzungen notgeschlachtet werden. Im unübersichtlichen Gelände werden weitere Schafe vermisst.

Anhand der Rissbilder konnte der zuständige Wildhüter bestätigen, dass ein Bär für die Angriffe verantwortlich ist. «Bären sind Allesfresser, er hat sicherlich auch schon das eine oder andere Wildtier gerissen», sagt Adrian Arquint, Amtsleiter der Jagd und Fischerei Graubünden. Die Schafe seien sozusagen eine leichte Beute für ihn gewesen. Aktuell befinden sich DNA-Proben der Schafe in Untersuchung, um die Identität des Bären festzustellen. «Dies ist vor allem für das Monitoring wichtig und so kann ihm auch eine Identifikation gegeben werden», sagt Arquint.

Grundsätzlich ungefährlich

«Meistens handelt es sich bei unseren Bären um junge Männchen aus Norditalien, die sich von ihrer Gruppe abnabeln, diese waren in den letzten Jahren aber meistens unauffällig», sagt der Amtsleiter. Zu einem Problem-Bären werde er erst, wenn er sich in Siedlungsnähe aufhalte oder in Höfe eindringe, fügt Arquint hinzu.

Das Amt für Jagd und Fischerei hat die Nutztierhalter in der Region per SMS informiert und wird den Bären beobachten. Diejenigen, die in einem Bärengebiet leben, kennen solche Meldungen schon und sind dafür gerüstet, mit bärensicheren Abfallcontainern zum Beispiel. «Wir sind natürlich immer froh über Hinweise von Bärensichtungen», sagt Arquint.

