US-Staat Arizona : Bär steckt auf Strommast fest

Ein Energieversorger im US-Bundesstaat Arizona musste für 15 Minuten den Strom abstellen, weil sich ein Tier auf einen Strommast verirrt hatte.

Ein Bär ist auf einem Strommast im US-Staat Arizona gestrandet. Der Energieversorger Sulphur Springs Valley Electric Cooperative wurde am Montag darüber informiert, dass sich das Tier in Drähten des Masts am Rand der Stadt Willcox verfangen habe. Der Strom sei sofort abgestellt worden, teilte Werner Neubauer vom Unternehmen mit. Er fuhr in einem Aufzug nach oben zu dem Bären und versuchte mit einem zwei Meter langen Stock, das Tier dazu zu bringen, nach unten zu klettern.