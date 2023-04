Italien: Andrea P. versuchte sich gegen Bär zu verteidigen

Andrea P. (26) kehrte am 5. April 2023 vom Joggen nicht zurück.

Andrea P. wurde auf einer Jogging-Runde in der Natur getötet.

Am vergangenen Mittwoch kam es im norditalienischen Val di Sole zu einer Tragödie : Der 26-jährige Andrea P. war zum Joggen unterwegs, später wurde seine Leiche entdeckt. Die Autopsie ergab, dass er von der Bärin JJ4, auch «Gaia» genannt, getötet wurde . Anhand der daraus erhaltenen Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass der 26-Jährige um sein Leben gekämpft haben muss.

Einem Bericht im «Merkur» zufolge wiesen der Körper und das Gesicht des Joggers schwere Verletzungen auf. So seien an verschiedenen Stellen tiefe Kratzer und Bisswunden festgestellt worden. Dies habe zum Verdacht geführt, dass der Italiener von einem Bären angegriffen wurde.

Wild lebende Bären bereiten Sorge

Verschiedene deutsche Medien berichten, dass in der Nähe der Leiche auch ein Stock mit Blutspuren gefunden wurde. Der Gegenstand deute darauf hin, dass der 26-Jährige noch versucht hatte, sich gegen den Bären zu verteidigen. Schliesslich habe ein Biss in den Hals zum Tod geführt.

Der Trentiner Forstkorps sowie die Verwaltung der Provinz warnen immer wieder vor möglichen Aufeinandertreffen mit wilden Tieren in den Wäldern und hügeligen Gebieten der Region. Antreffen könne man Luchse, Wölfe und Bären. Insbesondere aufgrund der wild lebenden Bären zeigt sich die Region bereits seit einiger Zeit besorgt. Etwa hundert Bären leben dort in freier Wildbahn. Einheimische berichteten davon, dass es im März mehrere Angriffe auf Nutztiere wie etwa Schafe gegeben habe. Innerhalb der ersten Tage des vergangenen Monats kam es bereits zu einem Angriff auf einen Menschen. Ein Mann, der mit seinem Hund unterwegs war, wurde von einem Bären angegriffen und dabei am Kopf und Arm verletzt.