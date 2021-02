Das Rätsel um den Heiratsantrag auf dem Plakat in Burgdorf (BE) ist gelöst. Und es gibt ein Happy End.

Am Freitagmorgen hing an der Gisnauflüh in Burgdorf (BE) dieses 40 Quadratmeter grosse und 40 Kilogramm schwere Plakat.

Darum gehts Kurz vor dem Valentinstag hat sich ein Mann etwas Besonderes für seine Angebetete einfallen lassen.

Er hängte ein Plakat an eine Felswand, auf dem ein Heiratsantrag prangte.

Die Aktion war zwar illegal, doch am Schluss siegte die Liebe.

«Bärble, wosch Du mi Frou wärde?» in grossen Lettern prangte diese Frage auf einem Plakat, aufgehängt an einem Felsen in Burgdorf BE. Die ganze Stadt wollte wissen: Wer ist Bärble? Die Antwort gefunden haben nun die Tamedia Zeitungen.

Barbara Wyss hat vor 20 Jahren an den Miss-Schweiz-Wahlen teilgenommen. Den Sieg holte sie sich zwar nicht, dafür aber den Titel der freundschaftlichsten Kollegin «Miss Amitié». Seit 13 Jahren führt die heute 42-Jährige ein Coiffeurgeschäft an der Hohengasse. Von dort aus hatte sie einen guten Blick auf das Heiratsplakat, wie es im Bericht weiter heisst.

Ihr Angebeteter, Sven Hiltbrand, hatte mit Hilfe seiner beiden erwachsenen Söhne das 40 Quadratmeter grosse und 40 Kilogramm schwere Plakat in einer Nacht und Nebel-Aktion an den Felsen angebracht. «Die Aktion war nicht einfach und auch ein wenig riskant», so Hiltbrand.

Bürgermeister drückt Auge zu

Erst am nächsten Tag in der Mittagspause bestätigten sich dann Bärbles immer stärker werdende Vermutungen, dass die Frage auf dem Plakat an sie gerichtet war. Am Telefon bestätigte Hiltbrand ihr es. Und am Abend endlich bekam er von ihr das Jawort. «Ich wollte Bärble mit meiner Idee beweisen, wie wichtig sie mir ist», sagt er gegenüber den Tamedia-Zeitungen.

Einziger Wermutstropfen an dieser romantischen Geschichte: Die Aktion war nicht nur gefährlich, sondern auch illegal. Die Felswände in der Gysnauflühe gehören nämlich zu einem Naturschutzgebiet, in welchem nicht geklettert werden darf.