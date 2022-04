Natur- und Tierpark Goldau: Bären greifen einander an – Bärin Laila (31) musste eingeschläfert werden

Die Braunbären leben in der Gemeinschaftsanlage für Bär und Wolf. Nachmittags werden sie jeweils in den Stall geholt, damit in der Anlage Futter versteckt werden kann.

Wegen eines Zwischenfalls im Natur- und Tierpark in Goldau musste Bärin Laila (31) eingeschläfert werden. Zum Vorfall kam es am Donnerstagnachmittag. Die Bären, die mit Wölfen in einer Gemeinschaftsanlage leben, werden jeweils am Nachmittag in den Stall geholt. In dieser zeit verteilen Tierpark-Mitarbeitende Futter zur Beschäftigung in der Anlage.