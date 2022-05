Arosa: «Alles problemlos verlaufen» – Nach dreitägiger Reise treffen die Bären jetzt ein

Dreitägige Reise

Am Mittwoch starteten die beiden Bärengeschwister Jamila und Sam (beide 18) ihre Reise von Skopje (Nordmazedonien) nach Arosa GR. Dazu werden die Bären in einen für Wildtiere ausgerüsteten Transporter, eine sogenannte Bärenambulanz, verladen. In diesem Fahrzeug wurde bereits der verstorbene Bär Napa von Serbien in die Schweiz transportiert. Der Transfer über Griechenland und via Fähre nach Italien und schliesslich ins Bündnerland wird von «Vier-Pfoten Bulgarien» organisiert und begleitet. Mit dabei sein werden ein Wildtierarzt und ein Tierpfleger. Diese werden das Tierwohl während der 2100 Kilometer langen Reise überwachen. Nach einer dreitägigen Reise werden die Bären in Arosa ankommen. Dort werden sie am Freitagnachmittag ihre Gehege gebracht. Jeder Bär bekommt sein eigenes.

Bärenanlage wird renoviert

Doch wieso müssen die beiden Bären ihre Heimat in Nordmazedonien überhaupt verlassen? Der Grund liegt in der Baufälligkeit der Bärenanlage im Zoo in Skopje. Da die Anlage stark renovationsbedürftig ist, will der Zoo baldmöglichst mit Umbauarbeiten beginnen. Bei der aktuellen Anzahl Bären ist das jedoch nicht möglich. so kam es, dass «Vier-Pfoten» gebeten wurde, zwei der insgesamt vier Tiere zu übernehmen. Jamila und Sam wurden als Jungtiere in den Zoo gebracht und lebten dort in zwei separaten Gehegen, die laut «Vier-Pfoten» nur einige Hundert Quadratmeter gross sind.

Napa und Jambolina verstorben

Im 2,8 Hektar grossen Bärenland leben derzeit zwei Bären, Amelia und Meimo. Sie leben seit dem 1. Februar 2019 in Arosa. Zuvor lebten sie in Albanien, wo sie die Attraktion eines Restaurants waren. Sie sind 16 Jahre alt. Der erste Bewohner im Aroser Bärenschutzzentrum war Napa, der am 4. November 2020 verstorben ist. Er starb aufgrund von schwerer Epilepsie. Der ehemalige Zirkusbär verbrachte seine letzten zwei Jahre in Arosa. Im Dezember 2020 kam Bärin Jambolina von der Ukraine nach Arosa. Am 5. August musste sie sich einer Zahnbehandlung unterziehen. Nach sieben Minuten der Narkose hörte Jambolina auf zu atmen. Sie erlag einem akuten Herz-Kreislaufversagen.

Mit Jamila und Sam werden nun zwei neue Bären die Anlage in Arosa bewohnen.