Dramatische Rettung in Italien - Bärenjunge wäre wohl verhungert, hätten ihn Förster nicht rechtzeitig befreit

Ein Bärenjunge , de ssen hintere Pfote zwischen zwei Bäumen eingeklemmt war , wurde am 3. August 2021 in Südtirol gerettet. Die Aufgabe gestaltete sich nicht einfach.

Fachpersonal des lokalen Bärennotfallteams rückte mit einem Helikopter und einem Hund zur Stelle aus, denn die Rettung gestaltete sich nicht einfach: Die Bärenmama stand mit einem weiteren Jungen ganz in der Nähe des Baumes und beobachtete die Szene mit Misstrauen. Nur der Lärm des kreisenden Helikopters versetzte sie in Panik. So konnte das Team mit der Kettensäge in Ruhe arbeiten.