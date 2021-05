Graubünden - Bärenspuren im Val Müstair nachgewiesen

Das Amt für Jagd und Fischerei des Kantons Graubünden hat Spuren beim Piz Turetta im Val Müstair einem Bären zuordnen können. Diese wurden laut einer Mitteilung am Sonntag gesichtet. Das Amt hat eine entsprechende Warn-SMS an die Landwirte und Landwirtinnen sowie Imker und Imkerinnen in der Region versendet. Das Tier wird nun von der Wildhut und von den Parkwächtern des Schweizerischen Nationalparks genau beobachtet. Mittlerweile sei der Bär über den Ofenpass weitergezogen. Die Bevölkerung wird gebeten, sich an die Anweisungen in den Merkblättern des Amts für Jagd und Fischerei zu halten.