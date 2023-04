Bärin «Gaia» soll weiterleben – das fordern Trienter Tierärzte

«Der Bär ist eine geschützte Art»

Bärenspuren nun auch in Tirol gesichtet

Anfang der Woche sind offenbar auch Bärenspuren in Stanzach in Tirol gesichtet worden, das gab die Sprecherin der Tiroler Landesregierung, Christa Entstrasser-Müller, am Mittwoch bekannt. Im Schnee fand man Tatzen-Abdrücke eines Tiers. Ausserdem wurde der Kadaver eines gerissenen Rehs gefunden, das möglicherweise von einem Bären getötet worden war. Die Landesregierung beobachte die Lage zwar genau, sei aber nicht alarmiert: «Es besteht kein Grund zur Annahme, dass wir es mit auffälligen Tieren zu tun haben», so Entstrasser-Müller. Die eigentliche Bären-Population befindet sich mehr als 120 Kilometer entfernt, nämlich in der italienischen Provinz Trento. Dort war auch der Jogger getötet worden.