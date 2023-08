Bärin «Hank the Tank» nach fünf Monaten eingefangen

Das Tier war in mehrere Häuser in Kalifornien eingebrochen. Jetzt wurden sie und ihre drei Jungen eingefangen und sie werden auf eine Umsiedlung vorbereitet.

Hier wurde die Bärin «Hank the Tank» bei einem ihrer Einbrüche Ende Juli gefilmt. 20min/sag

Darum gehts Die Bärin «Hank the Tank» – oder offiziell «Bär 64F» – ist in mehrere Häuser eingebrochen.

Zu ihrem Schutz, dem ihrer Jungen und den Menschen in der Region wird die Bären-Familie umgesiedelt.

Sie wurden eingefangen und sollen in eine Auffangstation für Wildtiere gebracht werden.

Eine Schwarzbärin, die in 21 Häuser in der kalifornischen Region South Lake Tahoe eingedrungen sein soll, wurde eingefangen und kann nach Colorado umgesiedelt werden. Neben der 230 Kilogramm schweren Bärin wurden auch ihre drei männlichen Jungen eingefangen, wie das California Departement of Fish and Wildlife (CDFW) bekannt gab.

Die Bärin wurde von der Öffentlichkeit als «Hank the Tank» bezeichnet und für fast zwei Dutzend Einbrüche verantwortlich gemacht. DNA-Analysen konnten jedoch zeigen, dass es sich um mehrere verschiedene Bären handelt. Trotzdem wurde Anfang März beschlossen, die kleine Bärenfamilie umzusiedeln, da es zu gefährlich sei, die Bärin, die offiziell «Bär 64F» heisst, in der Region zu lassen, wie CNN berichtet.

«Risiko eines ernsthaften Zwischenfalls»

«Eine Umsiedlung ist normalerweise keine Option für Konflikttiere, da man befürchtet, dass sich das Konfliktverhalten durch die Umsiedlung in eine andere Gemeinde verlagert», so das CDFW. Wegen des grossen öffentlichen Interesses an der Bärin und des «erheblichen Risikos eines ernsthaften Zwischenfalls» sei jedoch eine alternative Lösung gesucht worden, um die Tiere und Menschen in der Gemeinde zu schützen.

Die Bärenfamilie soll in ein Rehabilitationszentrum für Wildtiere in Sonoma County gebracht werden. Später sollen sie – so die Hoffnung – wieder ausgewildert werden können. Zudem können Verletzungen eines Jungtiers behandelt werden. Diese hatte es wahrscheinlich erlitten, als es Anfang Monat von einem Auto angefahren worden war.