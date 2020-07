vor 1h

Rorschach SG

Bäume als optische Täuschung, um Autofahrer zu bändigen

Am Hauptbahnhof Süd in Rorschach SG sollen fünf neue Bäume gepflanzt werden. Das soll die Autos davon abhalten, zu schnell zu fahren. Die Zielgeschwindigkeit liegt bei unter 40 km/h.

von Jil Rietmann

Am Hauptbahnof Süd in Rorschach SG wird häufig zu schnell gefahren. Jetzt sollen Bäume gepflanzt werden, um eine optische Täuschung zu erschaffen. Die Fahrbahn soll dadurch schmaler wirken und die Autofahrer dazu motivieren, langsamer zu fahren.

Beim Hauptbahnhof Süd in Rorschach SG wird offenbar ständig zu schnell gefahren. « Die Autos rasen da bestimmt mit 60 km/h durch », sagt eine Lese r -Reporterin aus Rorschach. Diesem Problem wollte die Stadt 2018 schon entgegen wirken . Ende 2018 wurde der Knoten Promenaden-/Wachsbleichestrasse im Bereich des Hauptbahnhofs fertiggestellt. Neben der verbesserten und sicheren Anbindung des Bahnhoflifts für den Fussverkehr durch die lagemässige Anpassung des Fussgängerstreifens wurde auch die Reduktion des Geschwindigkeitsniveaus für den motorisierten Individualverkehr auf eine Grössenordnung von 30 km/h bis 40 km/h zum Ziel gesetz t , schreibt die Gemeinde Rorschach in einer Medienmitteilung. Wie Beobachtungen vor Ort und ein e Projekt beurteilung der Kantonspolizei St. Gallen und d e r Beratungsstelle für Unfallverhütung fe stgestellt hat ten, konnte die Sicherheit für Fussgänger durch Einsehbarkeit und Übersicht verbessert werden , schreibt das «St. Galler Tagblatt» am Mittwoch.

Die Geschwindigkeit der Autofahrer konnte zwar durch die Verschiebung des Fussgängerstreifens verringert werden, die Zielgeschwindigkeit wurde aber noch nicht erreicht. « 85 Prozent der Fahrzeuge passieren die Stelle durchschnit t lich mit 42 km/h. Wir wollen aber mit dem Durchschnitt unter 40 km/h kommen » , sagt der Bereichsleiter Bau und Stadtentwicklung gegenüber der Zeitung.

Deshalb w urden weitere Massnahmen geprüft , wie man die Zielgeschwindigkeit von unter 40 km/h erreichen kann . Es wird auch auf optische Täuschung gesetzt, heisst es bei der Gemeinde auf Anfrage. Fünf Bäume sollen als Torbildung gepflanzt werden. « Das soll dem Autofahrer das Gefühl geben, dass die Fah r bahn enger i st und er deshalb langsamer fahren soll», heisst es bei der Gemeinde. Ausserdem würden Seitenränder am Asphalt angebracht werden, auch als optische Fahrbahnreduktion.

Auto-Poser sind ein ständiges Problem

Seit Frühlingsbeginn sind bei der Kantonspolizei St. Gallen vermehrt Meldungen über Autoposer, unnötige Lärmverursachung und nicht vorschriftsgemässe Fahrzeuge eingegangen. In der Region Bodensee zeigte sich trotz Kontrollen an mehreren Orten, dass sich in Rorschach ein Schwerpunkt bildete. Die Stadt forderte sogar autofreie Stunden, damit sich die Lärmsituation durch die Autoposer verbessert.