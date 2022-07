Region Basel: «Bäume knickten um wie Streichhölzer, Toitois wurden vom Wind weggetragen»

Grosse Schäden nach dem Sturm in Basel: Bäume knickten um «wie Streichhölzer».

Der Sturm, der am Mittwochabend die Nordwestschweiz traf, richtete grosse Schäden an. «Bäume knickten um wie Streichhölzer», schreibt die Kantonspolizei Basel-Stadt. Die abgerissenen Bäume versperrten Strassen und landeten auf Autos. Ein umgestürzter Stamm habe das Hirschgehege des Schwarzparks beschädigt. Dächer seien abgedeckt, Baustellenelemente umgeweht und Toitois vom Wind davongetragen worden. Die St. Alban-Fähre habe gedroht, mitgerissen zu werden und habe am Rheinufer gesichert werden müssen. Hinzu kam starker Hagel.