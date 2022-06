St. Gallen: Bäume verschwinden auf mysteriöse Weise

In der Nachbarschaft kann man sich nicht erklären, wer so etwas tun sollte. «Das ist doch hirnrissig», sagt eine direkte Anwohnerin.

In St. Gallen wurden an der Rehtobelstrasse neben der Bushaltestelle Grütli vier frisch gepflanzte Bäume von einer oder mehreren unbekannten Personen gefällt. Eine Anwohnerin oder ein Anwohner schreibt ihren Unmut über das Fehlen dieser Bäume im Online-Stadtmelder der Stadt St. Gallen.

«Das ist doch hirnrissig»

Die Verwunderung über das Verschwinden der Bäume ist auch in der Nachbarschaft gross. «Ich kann mir nicht vorstellen, wer sich so sehr an diesen Bäumen stören sollte, dass er sie heimlich fällt und auch noch entsorgt. Das ist doch hirnrissig», sagt eine direkte Anwohnerin zu 20 Minuten.