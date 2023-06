Klimaschutzgesetz: Martin Bäumle und Christian Imark im Streitgespräch

Bäumle contra Imark : Klimaschutzgesetz – heute treten zwei Schwergewichte in den Ring

Was ist so schlecht an Heizungs-Subventionen? Und warum ist die SVP gegen Heizungs- aber für Landwirtschafts-Subventionen? Um diese Fragen geht es bei der Battle zum Klimaschutzgesetz heute Abend ab 19 Uhr im Alpinen Museum Bern.