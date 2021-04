Rolle der Kinder in der Pandemie - BAG beurteilt Kinder trotz neuer Erkenntnisse als selten ansteckend

In ihrem neusten Policy Brief kommt die Taskforce um Taskforce-Chef Martin Ackermann aber zu einem neuen Schluss.

Kindergärten, Kitas und Schulen blieben vom Shutdown in der zweiten Welle verschont. In der Schweiz herrschte die Meinung vor, dass Kinder bei der Verbreitung des Coronavirus eine untergeordnete Rolle spielten. In ihrem neusten Policy Brief kommt die Taskforce aber zu einem neuen Schluss.



«Kinder und Jugendliche können sich mit Sars-Cov-2 infizieren, krank werden und das Virus übertragen», schreiben die Wissenschaftler. Um die Rolle von Kindern und Jugendlichen bei der Covid-19-Epidemie genauer zu ermitteln, sind laut der Taskforce weitere Studien erforderlich.



Die derzeit verfügbare wissenschaftliche Literatur erlaubt laut der Stellungnahme keine präzise Bestimmung des Zusammenhangs zwischen dem Alter einer Person und der Wahrscheinlichkeit, sich mit dem Virus zu infizieren oder es zu übertragen. Letztere ergebe sich aus einer Kombination von Faktoren. In Studien zur haushaltsinternen Exposition steige der Anteil der Infizierten mit dem Alter, hält das Gremium weiter fest.