Lonza Ltd.

Der Pharmazulieferer Lonza bot dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine eigene Produktionsanlage für den Moderna-Impfstoff an.

SVP-Chef Marco Chiesa findet, die Beamten müssten zur Verantwortung gezogen werden: «Hat es sich so zugetragen, ist jemand im BAG oder im Bundesrat am falschen Ort», sagt er.

Lonza-Präsident Albert Baehny persönlich klopfte beim Bund an, um der Schweiz eine eigene Produktionsanlage für den Moderna-Impfstoff bei der Lonza in Visp anzubieten. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, stiess er damit auf taube Ohren.

«Es müsste die Gesetzesgrundlage angepasst werden, um in eine staatliche Impfstoffproduktion zu investieren», begründete Nora Kronig, Vizedirektorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG), die Abfuhr. Und auch eine staatliche Produktion könnte nicht sofort genügend Dosen für alle bereitstellen.

«Angebot hätte man annehmen müssen»

Sie fordert, dass die Geschäftsprüfungskommission die Impfstoffbeschaffung unter die Lupe nimmt. Die FDP verlangt ebenfalls, dass der Bundesrat am Freitag im «Impf-Gate» Transparenz schafft und behält sich eine parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) vor, sollten die Antworten nicht zufriedenstellend ausfallen. Sie will auch wissen, ob auch Gesundheitsminister Alain Berset informiert war. Für Hans-Ulrich Bigler, Direktor des Gewerbeverbandes, ist klar: «Das BAG hat ein Führungsproblem, das untersucht werden muss.» Bestätige die Untersuchung den Verdacht, müssten «personelle Konsequenzen gezogen werden».

«Bundesrat müsste interimistische Führung installieren»

Tatsächlich wird bereits der Ruf nach einem Köpferollen im BAG laut – in der Kritik stehen BAG-Direktorin Anne Lévy und Vize-Direktorin Nora Kronig. Casimir Platzer, Präsident von Gastrossuisse, sagt etwa: «Der Bund braucht ein Gremium, das diese Krise besser managt.» Das abgelehnte Angebot von Lonza sei ein weiteres Kapitel der vielen Verfehlungen und Unterlassungen, die sich das BAG und das Innendepartement in den letzten sechs Monaten geleistet hätten. Die Test- und Impfstrategie habe in der zweiten Welle versagt.