Twitter: BAG droht Satire-Account auf Twitter mit rechtlichen Schritten 

Der Account verstosse gegen das Wappenschutzgesetz, schrieb das BAG und drohte rechtliche Konsequenzen an.

«Wir sehen Ihre Posts auf dem Account ( Bundesamt für Ihre Gesundheit – BAG Satire Account) @BundesamtBAG. Besten Dank für Ihr Engagement in der Gesundheitsinformation.»

Mit diesen freundlichen Worten schrieb das Social Media-Team des Bundesamts für Gesundheit kürzlich einen Satire-Account auf dem Kurznachrichtendienst Twitter an, der erst wenige Tage zuvor eröffnet worden war.

«Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz»

Der Tonfall änderte sich aber schnell: «Wir möchten Sie jedoch darauf hinweisen, dass Ihr Name (@BundesamtBAG) und die Selbstbezeichnung «Gesundheitsbehörde» irreführend sind. Es handelt sich hier um einen klaren Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz (insb. Art. 6 und 9). Amtliche Bezeichnungen dürfen für sich allein nur vom Gemeinwesen, zu dem sie gehören, verwendet werden», schrieb das BAG weiter.

Die Bitte des BAG stiess bei den Betreibern auf offene Ohren: «Wir sind dem Wunsch umgehend nachgekommen. Niemand braucht eine aufgeregte Diskussion, welche von der Sache und dem eigentlichen Anliegen ablenkt», schreiben die Betreiber des Accounts in einem Tweet, nachdem sie den Namen geändert haben zu BAG Satire Account - Für Ihre Gesundheit.

«Habt ihr nichts Besseres zu tun?»

Trotzdem finden einige User das Vorgehen des BAG kleinlich: ««Klarer Verstoss»: Das ist natürlich Schwachsinn in Reinkultur seitens BAG.» «Da macht jemand ihren Job und sie haben nichts Besseres zu tun, als mit rechtlichen Schritten zu drohen?» «Finds ziemlich gewagt vom ‘Social Media Team’, solche Sichtweisen als Tatsachen hinzustellen, und das ganze direkt mit einer Drohung zu verbinden.» Oder «Gehört das Ermahnen eines guten Satire-Accounts wirklich zu euren dringendsten Aufgaben?» So und ähnlich tönt es in den Kommentaren.