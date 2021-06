Impfung für 12- bis 15-Jährige - BAG gibt das letzte Wort beim Impfentscheid dem Kind

In der Schweiz ist der Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech jetzt auch für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen.

Am Freitag hat die Arzneimittelbehörde Swissmedic den Impfstoff von Pfizer/Biontech für 12- bis 15-Jährige zugelassen . Im Kanton Aargau kann sich diese Altersgruppe bereits ab kommender Woche für die Impfung registrieren, wie das zuständige Gesundheitsdepartement am Freitagabend mitteilte. Der Kanton prescht damit vor. Die Empfehlung der Eidgenössische Kommission für Impffragen (Ekif) steht noch aus und wird nicht vor Mitte Juni erwartet.

Die Impfung der 12- bis 15-Jährigen erfolge aber nur im Impfzentrum des Kantonsspitals Aarau. Bei der Registrierung werde die jüngste Altersgruppe allen anderen gleichgestellt. Allerdings verlangt der Kanton Aargau für die Impfung das Einverständnis der Eltern. Minderjährige müssten dies vorweisen können oder in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person erscheinen. Diese Regelung steht im Widerspruch zur Empfehlung des Bundesamts für Gesundheit.

Das BAG hält in einem Schreiben an die kantonalen Gesundheitsdirektionen und medizinisches Fachpersonal fest, dass ältere Kinder selbst bestimmen können, ob sie sich impfen lassen möchten oder nicht. Und zwar unabhängig vom Standpunkt ihrer Eltern. Das berichtet am Samstag der «Tages Anzeiger» (Bezahlartikel). Das betrifft explizit auch die Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen. Sie könnten «unabhängig vom Einverständnis der Eltern oder Erziehungsberechtigten einer Impfung zustimmen, sofern sie als urteilsfähig gelten», heisst es im Schreiben.