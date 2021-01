Lieferengpass bei Pfizer

Aufgrund eines Lieferengpasses kam von der Lieferung des Pfizer-Impfstoffs am Montag nur etwa halb so viel an, wie erwartet, sagte Nora Kronig vom BAG am Dienstag. Gemäss Pfizer geht der Lieferengpass auf Massnahmen zur Produktionssteigerung zurück: So werde die Produktion für die nächsten Wochen zwar etwas geringer ausfallen, dafür danach aber gesteigert werden können. Laut Kronig wird das auf die Impfstrategie der Schweiz keine gravierenden Auswirkungen haben.