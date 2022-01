Donnerstag fehlt – Deshalb sind die heutigen Coronazahlen tiefer als erwartet

Am Montag kommunizierte das Bundesamt für Gesundheit die neuen Corona-Fallzahlen – grundsätzlich korrekt: Das Amt vermeldete 38’437 neue Fälle seit Freitag. Bloss: Die Zahlen für Donnerstag waren am Freitag gar nicht kommuniziert worden.

Gemäss dem Coronavirus-Dashboard des BAG wurden zwischen Donnerstag und Freitag fast 18’950 Corona-Infektionen gemeldet. Tatsächlich sind es seit der letzten Kommunikation, also von Donnerstag bis und mit Sonntag, also über 57’000 neue Fälle. Somit ist die Zahl der Ansteckungen rund doppelt so hoch, wie nach dem viertägigen Weihnachtswochenende. Das BAG hat seine Tweets mit der Zahl 38’437 in der Folge wieder gelöscht – eine Korrektur erfolgte wenig später.