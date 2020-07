Corona-App

BAG landet Tiktok-Hit

Das Bundesamt für Gesundheit wirbt auf Tiktok für die Tracing-App. Das Video wurde schon 1,4 Millionen Mal gesehen.

Video: @swisspublihealth via Tiktok

Auf Tiktok will das BAG junge Menschen dazu ermuntern, die App herunterzuladen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wirbt im Rahmen der Kampagne für die Swiss-Covid-App erstmals überhaupt auf Tiktok. Im Video ruft Nerd Wuschu (the guy with the crazy shirts) zum Download der App auf. Innert nur 24 Stunden wurde das Video über 1,4 Millionen Mal aufgerufen.