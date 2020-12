In zweiter Priorität das Gesundheitspersonal und Menschen, die mit besonders gefährdeten Personen zusammenleben.

Das BAG und die eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) haben ihre Strategie für die Impfung gegen das Coronavirus festgelegt, wie das BAG in einem Communiqué mitteilt. Zuerst geimpft werden sogenannte vulnerable Personen, also ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankung. In zweiter Priorität das Gesundheitspersonal und Menschen, die mit besonders gefährdeten Personen zusammenleben. Kinder und Jugendliche gehören noch nicht zur Zielgruppe der Impfstrategie, weil die Studiendaten für diese Altersgruppe noch nicht vorliegen.