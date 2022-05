Virenerkrankung : BAG meldet dritten Fall von Affenpocken aus dem Kanton Zürich

Es ist das erste Mal, dass in Europa und den USA Infektionsketten von Affenpocken ohne bekannte Verbindung zu West- oder Zentralafrika beobachtet wurden. Am Freitag gab es laut dem Berliner Immunologen Leif Erik Sander «108 (Verdachts-)Fälle in zehn Ländern ausserhalb Afrikas».

Waren frühere Affenpockenfälle ausserhalb Afrikas immer mit Reisen in Gebiete, in denen die Erkrankung endemisch ist oder mit Kontakt zu Reiserückkehrenden oder kontaminierten Materialien verbunden, ist das jetzt anders.

Das Bundesamt für Gesundheit hat am Donnerstagabend den dritten Fall von Affenpocken bekannt gegeben – diesmal im Kanton Zürich. Es handelt sich um den dritten Fall in der Schweiz.

Personen mit Symptomen sollten einen Arzt aufsuchen

Die Krankheit wird durch Tröpfchen übertragen. Nach einer Infektion verstreichen in der Regel mehrere Tage, bis sich Symptome zeigen. Infizierte müssen laut Fachleuten so lange in die Isolation, bis die Bläschen auf der Haut sich in Krusten verwandelt haben. In der Schweiz ist das antivirale Medikament Tecovirimat, das zur Behandlung genutzt wird, laut der «NZZ am Sontag» nicht zugelassen.