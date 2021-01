Kanton Waadt : BAG meldet dritten jungen Corona-Toten innert zwei Wochen

Erneut führt das Bundesamt für Gesundheit einen jungen Mann in der Statistik der Corona-Toten, obwohl die Todesursache unklar ist. Der Mann litt unter verschiedenen Vorerkrankungen.

In der letzten Dezemberwoche meldete das BAG einen Toten in der Altersklasse 20-29 und einen in der Altersklasse 0-9.

Am Montag tauchte in der Statistik des BAG erneut ein Corona-Todesfall eines 20- bis 29-Jährigen auf. Gegenüber dem «Blick» erklärt das Bundesamt für Gesundheit: «Es handelt sich um einen Mann aus dem Kanton Waadt mit verschiedenen Grunderkrankungen.» Das BAG führt ihn weiter in der Statistik der Coronavirus-Toten, obwohl unklar ist, ob der Mann, der an Covid-19 erkrankt war, auch daran starb.