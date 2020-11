Die Liste der Risikoländer vom BAG wurde am Mittwoch aktualisiert. Neu gelten Belgien, Armenien und Frankreich nicht mehr als Risikogebiete. Einzig das französische Überseegebiet Polynesien steht zur Zeit noch auf der Liste. Reisen nach Paris und Co. sind also laut BAG nun wieder ohne Quarantänepflicht möglich.