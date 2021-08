Kürzerer Impfschutz? - BAG prüft dritte Impfung nun doch schon im Herbst

Nun relativiert das BAG erstmals: Eine Auffrischungsimpfung bereits im Herbst sei ein Szenario, mit dem man auch in der Schweiz arbeite, sagt Virginie Masserey vom BAG in einem Exklusivinterview mit 20 Minuten.

«Die Corona-Impfung wirkt mindestens zwölf Monate – deutlich länger als angenommen. Das ist eine gute Nachricht und ein Grund mehr, sich für die Impfung anzumelden.» Mit diesen Worten warb Gesundheitsminister Alain Berset am 15. Juni für die Corona-Impfung. Und stiess damit auf Misstrauen: Twitter-User Hernâni Marques verlangte gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz Einsicht in die Daten, welche diese Aussagen belegen.

Vor einer Woche publizierte er die Antwort: «Das Bundesamt für Gesundheit teilte mir mit, dass diese Aussage sich darauf bezieht, wie lange eine Person geschützt ist, die einmal infiziert war und sich dann einmal hat impfen lassen.» Zur Frage, wie lange die Impfung jemanden schütze, der noch nicht mit Covid-19 in Kontakt gekommen war, habe das BAG keine Daten liefern können. In der entsprechenden Empfehlung auf der Homepage des BAG ist von «Beobachtungsstudien» zu lesen.

Andere Länder bieten Drittimpfung schon an

Die Frage, wie lange die Impfung tatsächlich schützt, ist wichtig, um zu beurteilen, ob und falls ja, wann es eine Auffrischungsimpfung braucht. Israel impft Menschen über 65 bereits ein drittes Mal. Auch Deutschland kündigte am Montagabend an, ältere Personen ab September ein drittes Mal zu impfen. Vom BAG hiess es bislang immer, dass zum aktuellen Zeitpunkt erst 2022 eine dritte Impfung für die Risikogruppen in Betracht gezogen werde.

Bei der Impfkommission gibts derzeit keine Auskünfte

Dort erhält man derzeit keine Informationen zum aktuellen Wissensstand: EKIF-Präsident Christoph Berger ist bis am 10. August in den Ferien, einen Stellvertreter oder eine Stellvertreterin gibt es nicht. Am 25. Juli bestätigte er per SMS, es brauche erst mehr Daten, die wissenschaftlich aufgearbeitet werden müssten. Auch bei der Zulassungsstelle Swissmedic sind bis am 23. Juli keine Daten zu Auffrischungsimpfungen eingereicht worden. Hier müssten erst die Hersteller aktiv werden.