Alain Berset BAG publiziert Wochenendzahlen nicht, damit Mitarbeiter freihaben

Seit einigen Wochen veröffentlicht das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag und am Sonntag keine Corona-Fallzahlen mehr. Bislang begründete das BAG dies mit den Schwankungen in den Zahlen.

An der Medienkonferenz zu den neuen Corona-Massnahmen wartete Gesundheitsminister Alain Berset mit einer neuen Erklärung auf: «Wir haben das gemacht, damit die Leute nicht ständig am Wochenende arbeiten müssen.» Seit zwei Wochen beobachte man aber «sehr eng», was passiere. Berset gab aber auch zu: «Der Bundesrat ist nicht informiert worden über die aktuellen Zahlen.» Denn diese müssten auch noch konsolidiert und verifiziert werden. Was aber klar sei: «Es ist keine Überraschung zu erwarten gegenüber dem Trend der letzten zehn Tage.»