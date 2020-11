«Die Anzahl der Sexpartner zu reduzieren, ist sicherlich nicht schlecht, um einer Ansteckung vorzubeugen», so Cerny.

Duschen als Corona-Prävention? Dauwalders Aussage sorgt für Irritation. «Sich vor dem One-Night-Stand zu duschen, um sich vor einer möglichen Corona-Ansteckung zu schützen, nützt nichts. Wenn der Partner Coronavirus-infiziert ist, wird man angesteckt», stellt Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano, klar. «Das Risiko, sich bei einem One-Night-Stand mit Corona anzustecken, ist kleiner, da man nur mit einer Person Kontakt hat, als wenn man sich mit neun Freunden zur privaten Feier verabredet, die in unterschiedlichen Haushalten wohnen.»