Ausnahmeregelung – BAG rettet Genesenen die Feiertage

Für die Einreise in die Schweiz wird seit dem 4. Dezember ein negativer PCR-Test verlangt.

Für Genesene unter den neuen Bestimmungen gar nicht so leicht.

Für die Festtage in die Schweiz reisen oder Familie im Ausland besuchen?

Die Regel, dass man nur mit einem negativen Test in die Schweiz einreisen darf, sorgt bei Genesenen für Unsicherheit vor den Festtagen.

Wer in die Schweiz einreisen will, braucht seit dem 4. Dezember einen negativen PCR-Test. Das Nachsehen hatten bislang Genesene, deren Test auch Wochen nach einer Infektion noch positiv ausfallen kann. Besonders jetzt und zu Weihnachten besuchen viele ihre Familien im Ausland oder kommen für den Besuch in die Schweiz. Genau da wird der positive PCR-Test, obwohl die Person nicht mehr ansteckend ist, zum Problem.