«Auf Berührung verzichten»BAG sagt der Ghettofaust den Kampf an

Nach dem Händeschütteln trifft es auch den Fist Bump: In einer neuen Kampagne will das Bundesamt für Gesundheit der Begrüssung mit Ghettofaust den Garaus machen. «Keine Hand, keine Faust, keine Umarmung: Begrüssung immer mit Abstand», steht auf dem pinken Plakatsujet des BAG, das am Montag unter anderem in der Print-Ausgabe von 20 Minuten zu sehen war.