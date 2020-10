Coronavirus : BAG schliesst Kurz-Lockdowns nicht aus

Um gegen die steigenden Corona-Zahlen vorzugehen, prüft das BAG diverse Möglichkeiten. Auch ein Kurz-Lockdown wird nicht ausgeschlossen.

Grund dafür ist die zuletzt massiv gestiegene Zahl an Covid-Fällen im Land.

Am Dienstag haben die Experten über die aktuelle Coronavirus-Lage informiert. Das BAG prüft derzeit diverse Möglichkeiten um gegen die Pandemie vorzugehen. Auch ein kurzer, geplanter und zeitlich befristeter Lockdown wird nicht ausgeschlossen. Laut Kuster prüfe man diverse Möglichkeiten.

Als Beispiel für einen Mini-Lockdown gilt Wales. Durch den sogenannten Circuit-Break soll die Ausbreitung des Coronavirus gebremst und das Gesundheitswesen vor dem Kollaps bewahrt werden. Am Freitag wird in Wales jeder «dazu verpflichtet sein, zu Hause zu bleiben», so Regierungschef Mark Drakeford. Ausgenommen von der auf 17 Tage begrenzten Ausgangssperre seien nur Mitarbeiter absolut notwendiger Einrichtungen.